Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
- РИА Новости
Об этом глава региона написал в Telegram-канале.
По его словам, одним из участников ДТП был автомобиль, принадлежащий региональной Авиалесоохране.
По предварительным данным, водитель служебной машины в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пять человек погибли в ДТП на автодороге Р-257 «Енисей» в Туве.