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Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы отстранили из-за смертельного ДТП

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Глава Тувы Владислав Ховалыг отстранил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования региона Темира Сарыг-Хаа и руководителя региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара после аварии, в которой погибли пять человек.
Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
  • РИА Новости

Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

По его словам, одним из участников ДТП был автомобиль, принадлежащий региональной Авиалесоохране. 

По предварительным данным, водитель служебной машины в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пять человек погибли в ДТП на автодороге Р-257 «Енисей» в Туве.

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