Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы отстранили из-за смертельного ДТП

Глава Тувы Владислав Ховалыг отстранил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования региона Темира Сарыг-Хаа и руководителя региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара после аварии, в которой погибли пять человек.

Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

По его словам, одним из участников ДТП был автомобиль, принадлежащий региональной Авиалесоохране.

По предварительным данным, водитель служебной машины в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пять человек погибли в ДТП на автодороге Р-257 «Енисей» в Туве.