Путин поручил рассмотреть льготы для создателей комплектующих к суперкомпьютерам
Поручение Путина опубликовано на сайте Кремля.
Правительству поручено рассмотреть вопросы, касающиеся «формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам».
Также кабмин продумает грантовую поддержку учёных, малых и средних технологических компаний.
Это будет сделано, в частности, для создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.
4 сентября президент России поручил российскому правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.