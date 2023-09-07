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Путин поручил рассмотреть льготы для создателей комплектующих к суперкомпьютерам

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Президент России Владимир Путин распорядился изучить вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

Поручение Путина опубликовано на сайте Кремля.

Правительству поручено рассмотреть вопросы, касающиеся «формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам».

Также кабмин продумает грантовую поддержку учёных, малых и средних технологических компаний.

Это будет сделано, в частности, для создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

4 сентября президент России поручил российскому правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.

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