Путин поручил рассмотреть льготы для создателей комплектующих к суперкомпьютерам

Президент России Владимир Путин распорядился изучить вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

Поручение Путина опубликовано на сайте Кремля.

Правительству поручено рассмотреть вопросы, касающиеся «формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам».

Также кабмин продумает грантовую поддержку учёных, малых и средних технологических компаний.

Это будет сделано, в частности, для создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

4 сентября президент России поручил российскому правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.