Узнать больше

Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.
Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Об этом говорится на сайте Кремля.

Нацпроект предусматривает сбор и передачу данных, а также развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных технологий и программного обеспечения.

Ранее аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить