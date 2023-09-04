Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Об этом говорится на сайте Кремля.
Нацпроект предусматривает сбор и передачу данных, а также развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных технологий и программного обеспечения.
Ранее аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.