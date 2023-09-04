Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Нацпроект предусматривает сбор и передачу данных, а также развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных технологий и программного обеспечения.

Ранее аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.