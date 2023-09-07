В Ростовской области построят 15 школ к 2026 году

В Ростовской области до конца 2025 года планируют построить 15 школ на 12 тыс. учащихся, заявил губернатор Василий Голубев во время прямой линии.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Во время трансляции к главе региона обратились жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе.

«Конкретная ситуация, я думаю, разрешится в недалёкой перспективе — должно быть возведено модульное здание на 400 мест. Я рассчитываю, что объект появится до конца года», — ответил Голубев.

По его словам, такая практика уже применялась в Ростове-на-Дону, где к одной из школ добавили два модуля.

Ранее НСН сообщала, что инвесторы построят более 50 социальных объектов в Москве в 2023 году.