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Вице-спикер Чернышов внёс в ГД законопроект о 13-й пенсии перед днём рождения

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии.
Вице-спикер Чернышов внёс в ГД законопроект о 13-й пенсии перед днём рождения
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Отмечается, что инициатива направлена на предоставление как работающим, так и неработающим пенсионерам 13-й пенсии перед днём рождения её получателя.

«Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», — говорится в документе. 

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.

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