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В Татарстане обсудили вопросы сотрудничества с партнёрами из Китая

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с председателем китайской части Российско-китайской палаты, председателем китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином.
В Татарстане обсудили вопросы сотрудничества с партнёрами из Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как отметил Минниханов, Татарстан активно сотрудничает с партнёрами из КНР и двусторонний товарооборот вырос более чем на 58% по итогам 2022 года.

Со своей стороны, Чжан Юйцзин заявил, что Российско-китайская палата готова способствовать сближению компаний и активно взаимодействовать с Торгово-промышленной палатой Татарстана.

Также стало известно, что в Татарстане в рамках форума «РОСТКИ: Россия — Китай — взаимовыгодное сотрудничество» прошла встреча губернатора Кировской области Александра Соколова с зампредом правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Мерданом Мукийитом и секретарём парткома и заместителем директора Управления лесного и степного хозяйства района Цзян Сялоун, передаёт progorod43.

Во встрече также приняли участие руководители кировских предприятий. Стороны обсудили поставку продукции лесопромышленного комплекса, металла, создание совместных производств.

Ранее сообщалось, что министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

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