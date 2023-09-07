Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов

Использование искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ вряд ли упростит жизнь студентам.

Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

«Это сделать бывает гораздо сложнее, когда ты не просто даёшь задание генеративной сети что-то вместо себя написать, а если задание формулируется таким образом, что ты должен сделать эту именно совместную работу, настоящим интеллектом и искусственным интеллектом, тогда эта задача не такая тривиальная оказывается, и не все с этим справляются», — цитирует его РИА Новости.

Секиринский отметил, что «едва ли» использование ИИ «упростит жизнь» студентам.

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.

Президент России Владимир Путин заявил, что ИИ на сегодняшний день не может заменить учителей в школах.