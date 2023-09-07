В приморском избиркоме заявили о готовности региона к проведению выборов

Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких заявила о готовности региона к проведению выборов губернатора.

Об этом сообщает zr.media.

По словам Гладких, на территории Приморья будет работать 1279 избирательных участков. Туда уже доставлены бюллетени.

Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения. В 1257 участковых избирательных комиссиях есть устройства видеофиксации.

Как подчеркнула Гладких, несмотря на прошедшие ливни, голосование пройдёт в штатном режиме.

«Комиссии сделали всё, чтобы каждый, кто считает для себя возможным прийти на участок, имел максимальный спектр возможностей для голосования. Задача комиссии — создать самые комфортные условия», — сказала она.

Ранее Татьяна Гладких заявила, что на подготовку к выборам губернатора прошедшие в регионе ливни не повлияли.