В приморском избиркоме заявили о готовности региона к проведению выборов
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом сообщает zr.media.
По словам Гладких, на территории Приморья будет работать 1279 избирательных участков. Туда уже доставлены бюллетени.
Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения. В 1257 участковых избирательных комиссиях есть устройства видеофиксации.
Как подчеркнула Гладких, несмотря на прошедшие ливни, голосование пройдёт в штатном режиме.
«Комиссии сделали всё, чтобы каждый, кто считает для себя возможным прийти на участок, имел максимальный спектр возможностей для голосования. Задача комиссии — создать самые комфортные условия», — сказала она.
Ранее Татьяна Гладких заявила, что на подготовку к выборам губернатора прошедшие в регионе ливни не повлияли.