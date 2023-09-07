Хуснуллин: в России ввели 70 млн квадратных метров жилья за январь — август

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что объём ввода жилой недвижимости в стране по итогам января — августа 2023 года составил 70 млн кв. м.

«По оперативным данным регионов, по итогам восьми месяцев введено порядка 70 млн кв. м. Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы», — цитирует его пресс-служба российского кабмина.

Вместе с этим он отметил, что необходимо поддерживать существующий темп и по итогам года ввести не менее 103 млн кв. м жилья.

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачёва назвала плюсы и минусы покупки объектов как первичного, так и вторичного рынка.