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Хуснуллин: в России ввели 70 млн квадратных метров жилья за январь — август

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что объём ввода жилой недвижимости в стране по итогам января — августа 2023 года составил 70 млн кв. м.
Хуснуллин: в России ввели 70 млн квадратных метров жилья за январь — август
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По оперативным данным регионов, по итогам восьми месяцев введено порядка 70 млн кв. м. Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы», — цитирует его пресс-служба российского кабмина.

Вместе с этим он отметил, что необходимо поддерживать существующий темп и по итогам года ввести не менее 103 млн кв. м жилья.

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачёва назвала плюсы и минусы покупки объектов как первичного, так и вторичного рынка.

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