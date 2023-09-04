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Специалист Усачёва рассказала о плюсах и минусах первичного и вторичного жилья

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Гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачёва назвала плюсы и минусы покупки объектов как первичного, так и вторичного рынка.

Если квартира приобретается за наличные, лучше выбрать уже готовое жильё в относительно новом доме и с хорошим ремонтом, порекомендовала она в беседе с URA.RU.

В случае ипотеки выгоднее покупать первичку с действующей льготной ставкой, при этом следует учесть средства, которые необходимо будет вложить в ремонт, отметила Усачёва.

По её словам, плюсами новостройки являются современная планировка и то, что в квартире никто не жил. Минусами — ожидание конца строительства, в некоторых случаях — слабо развитая инфраструктура.

Во вторичную квартиру можно переехать сразу после сделки, но зачастую такое жильё располагается в старом жилом фонде, заключила эксперт.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.

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