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Дебошира с гранатой задержали в Ростове-на-Дону

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Полицейские Ростова-на-Дону задержали дебошира, угрожавшего людям гранатой на улице Таганрогской, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
Дебошира с гранатой задержали в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина достал гранату и начал угрожать взорвать её на заправке. Дорога была перекрыта полицией.

На место переговоров с мужчиной приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с ним мужчина передал взрывное устройство сотрудникам Росгвардии и сдался.

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