Дебошира с гранатой задержали в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
«В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина достал гранату и начал угрожать взорвать её на заправке. Дорога была перекрыта полицией.
На место переговоров с мужчиной приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с ним мужчина передал взрывное устройство сотрудникам Росгвардии и сдался.