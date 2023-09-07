Дебошира с гранатой задержали в Ростове-на-Дону

Полицейские Ростова-на-Дону задержали дебошира, угрожавшего людям гранатой на улице Таганрогской, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина достал гранату и начал угрожать взорвать её на заправке. Дорога была перекрыта полицией.

На место переговоров с мужчиной приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с ним мужчина передал взрывное устройство сотрудникам Росгвардии и сдался.