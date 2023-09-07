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Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона

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Российский президент Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Мордовии Артёмом Здуновым. В ходе общения были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Самое главное — сейчас обратили внимание на промышленность, на рост промышленного потенциала», — поделился глава Мордовии.

Также Здунов рассказал, что в регионе намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ).

«Документы уже подготовлены (направлены. — RT) в Минэкономразвития. Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал», — уточнил чиновник.

Кроме того, Здунов отметил, что регион к 2026 году перейдёт на современную модель переработки и утилизации отходов.

Ранее Путин поддержал инициативу Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.

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