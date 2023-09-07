Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона
Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«Самое главное — сейчас обратили внимание на промышленность, на рост промышленного потенциала», — поделился глава Мордовии.
Также Здунов рассказал, что в регионе намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ).
«Документы уже подготовлены (направлены. — RT) в Минэкономразвития. Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал», — уточнил чиновник.
Кроме того, Здунов отметил, что регион к 2026 году перейдёт на современную модель переработки и утилизации отходов.
Ранее Путин поддержал инициативу Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.