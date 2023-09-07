Специалист ЦБ Милова: заёмщику стоит оценить долговую нагрузку до взятия кредита

Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова посоветовала россиянам, которые планируют взять кредит, пожить пару месяцев так, как будто они его уже выплачивают.

«Есть простая формула: ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 30% вашего дохода. Ориентируйтесь на эту цифру», — посоветовала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Также она рекомендовала попробовать пару месяцев пожить на те средства, которые будущий заёмщик планирует тратить на жизнь после уплаты кредита.

Лучше заранее понять уровень нагрузки, прежде чем на неё решаться, резюмировала Милова.

Ранее юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, почему не стоит верить фирмам, предлагающим быстро списать долги за небольшую плату.