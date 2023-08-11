Юрист Хрусталёва посоветовала не доверять фирмам, предлагающим дёшево списать долги

Юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, почему не стоит верить фирмам, предлагающим быстро списать долги за небольшую плату.

Долги списывают только добросовестным должникам, а это можно определить лишь в ходе судебного разбирательства, сообщила она в беседе с «Российской газетой».

В случае, если гражданин оформил несколько кредитов и не может их погасить, в связи с чем хочет объявить себя банкротом, вначале он должен объяснить, на что пошли заёмные средства.

В среднем за банкротство физлиц юристы берут от 100 тыс. до 180 тыс. рублей. В то же время множество сомнительных фирм предлагает такие услуги за 50 тыс. рублей.

Сама процедура может занять от 6—8 месяцев до полутора — двух лет в зависимости от сложности случая, уточнила юрист.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.