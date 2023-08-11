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Юрист Хрусталёва посоветовала не доверять фирмам, предлагающим дёшево списать долги

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Юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, почему не стоит верить фирмам, предлагающим быстро списать долги за небольшую плату.
Юрист Хрусталёва посоветовала не доверять фирмам, предлагающим дёшево списать долги
  • РИА Новости

Долги списывают только добросовестным должникам, а это можно определить лишь в ходе судебного разбирательства, сообщила она в беседе с «Российской газетой».

В случае, если гражданин оформил несколько кредитов и не может их погасить, в связи с чем хочет объявить себя банкротом, вначале он должен объяснить, на что пошли заёмные средства.

В среднем за банкротство физлиц юристы берут от 100 тыс. до 180 тыс. рублей. В то же время множество сомнительных фирм предлагает такие услуги за 50 тыс. рублей.

Сама процедура может занять от 6—8 месяцев до полутора — двух лет в зависимости от сложности случая, уточнила юрист.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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