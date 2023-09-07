Две мусоросортировочные станции ввели в Пермском крае
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Объекты были созданы летом этого года за счёт средств инвесторов с использованием только отечественного оборудования общей стоимостью 37,83 млн рублей, передаёт слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева телеканал «360».
Приём ТКО на объектах планируется начать после получения всех разрешительных документов и установления тарифов.
Всего на территории края введено 265 тыс. т мощностей по обработке ТКО.
Ранее председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.