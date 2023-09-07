Две мусоросортировочные станции ввели в Пермском крае

В Пермском крае ввели две мусоросортировочные станции — в Чайковском и в Осинском городских округах. Их общая мощность обработки ТКО составляет 25 тыс. и 30 тыс. т в год соответственно.

Объекты были созданы летом этого года за счёт средств инвесторов с использованием только отечественного оборудования общей стоимостью 37,83 млн рублей, передаёт слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева телеканал «360».

Приём ТКО на объектах планируется начать после получения всех разрешительных документов и установления тарифов.

Всего на территории края введено 265 тыс. т мощностей по обработке ТКО.

Ранее председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.