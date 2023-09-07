Сын Медведева координировал создание портала «Я в России»

Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья координировал со стороны партии работу по созданию портала «Я в России».

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов.

По его словам, портал будет представлять собой отдельное окно для жителей новых регионов. Целью портала будет помощь с получением тех или иных услуг.