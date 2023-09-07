Собянин: более 26 тысяч москвичей получили квартиры по реновации с начала года
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин отметил, что в текущем году, согласно графику, планируется переселение более 47 тыс. жильцов.
В августе по этой программе квартиры получили более 3,7 тыс. жителей Москвы. Самые популярные округа — Юго-Восточный, Новомосковский и Южный.
Всего с начала реновации были расселены 834 старых дома, 87 тыс. горожан получили новые квартиры, резюмировал мэр.
Ранее сообщалось, что в Самарской области ввели в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья за январь — июнь 2023 года.