Собянин: более 26 тысяч москвичей получили квартиры по реновации с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года по программе реновации более 26 тыс. жителей столицы уже получили новое жильё.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в текущем году, согласно графику, планируется переселение более 47 тыс. жильцов.

В августе по этой программе квартиры получили более 3,7 тыс. жителей Москвы. Самые популярные округа — Юго-Восточный, Новомосковский и Южный.

Всего с начала реновации были расселены 834 старых дома, 87 тыс. горожан получили новые квартиры, резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ввели в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья за январь — июнь 2023 года.