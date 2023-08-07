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В Самарской области ввели в эксплуатацию 808 тысяч квадратных метров жилья за полгода

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В Самарской области ввели в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья за январь — июнь 2023 года.
В Самарской области ввели в эксплуатацию 808 тысяч квадратных метров жилья за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

На выездном заседании комитета по строительству и ЖКХ Госдумы, которое состоялось в регионе, директор Департамента жилищной политики Ольга Корниенко напомнила, что в 2022 году в России ввели рекордное количество жилья за всю историю отечественного стройкомплекса — 103,7 млн кв. м.

«Набранный темп поддерживаем и в этом году: за шесть месяцев ввод многоквартирного жилья уже опережает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметила Корниенко.

О ситуации в области рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ региона Михаил Асеев.

«За январь — июнь 2023 года фактически введено в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья. В настоящее время в регионе, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, возводятся 2,089 млн кв. м многоквартирных домов. Это на 28% больше показателей аналогичного периода прошлого года», — сообщил Асеев.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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