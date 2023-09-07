Минпромторг увеличит финансирование программы льготного лизинга в 2023 году

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство намерено увеличить финансирование программы льготного лизинга в 2023 году.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе церемонии запуска завода по производству автомобилей Sollers Argo в Ульяновске.

«Мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу автомобилей, добавив дополнительно 7,8 млрд рублей до конца года к двум, которые были изначально», — сказал он, отметив, что выделенные в этом году на льготный лизинг 2 млрд рублей уже израсходованы.

Мантуров добавил, что министерство рассчитывает на то, что будет до конца года реализовано порядка 15 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке.