Юрист Холодионова посоветовала писать расписку при передаче денег в долг
Долговая расписка может помочь решить возникшие разногласия в суде, сообщила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
Она должна быть составлена в простой письменной форме с указанием суммы. Нужды в свидетелях при составлении расписки нет, однако они смогут подтвердить факт договорённостей, если возникнет разбирательство.
«Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с небольшой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нём», — добавила Холодионова.
Ранее юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, почему не стоит верить фирмам, предлагающим быстро списать долги за небольшую плату.