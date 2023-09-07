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Юрист Холодионова посоветовала писать расписку при передаче денег в долг

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Юрист Юлия Холодионова рассказала, что при передаче денег в долг знакомым необходимо составить расписку о факте получения суммы заёмщиком.

Долговая расписка может помочь решить возникшие разногласия в суде, сообщила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Она должна быть составлена в простой письменной форме с указанием суммы. Нужды в свидетелях при составлении расписки нет, однако они смогут подтвердить факт договорённостей, если возникнет разбирательство.

«Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с небольшой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нём», — добавила Холодионова.

Ранее юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, почему не стоит верить фирмам, предлагающим быстро списать долги за небольшую плату.

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