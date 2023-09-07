Порядка 52% россиян брали летом отпуск из-за усталости от работы

Порядка 52% россиян брали летом отпуск из-за усталости от большого количества работы. Это показали результаты исследования.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что 17% россиян брали отпуск летом, чтобы встретиться с родными и близкими.

Согласно данным исследования, чтобы справиться со стрессом и усталостью, 35% россиян отдыхали у моря или океана, 10% посещали исторические места, крупные города и экзотические страны.

5% респондентов ушли в отпуск, чтобы заняться своим здоровьем.

Удалось избавиться от ментальной усталости 52% россиян, 28% — не только ментально, но и физически.

Ранее психолог Анна Девятка заявила, что очень важно в первые выходные после отпуска полностью восстановиться. По словам эксперта, желательно заниматься только тем, что нравится, и забыть о работе.