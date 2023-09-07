Узнать больше

Порядка 52% россиян брали летом отпуск из-за усталости от работы

Короткая ссылка
Порядка 52% россиян брали летом отпуск из-за усталости от большого количества работы. Это показали результаты исследования.
Порядка 52% россиян брали летом отпуск из-за усталости от работы
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что 17% россиян брали отпуск летом, чтобы встретиться с родными и близкими.

Согласно данным исследования, чтобы справиться со стрессом и усталостью, 35% россиян отдыхали у моря или океана, 10% посещали исторические места, крупные города и экзотические страны.

5% респондентов ушли в отпуск, чтобы заняться своим здоровьем.

Удалось избавиться от ментальной усталости 52% россиян, 28% — не только ментально, но и физически.

Ранее психолог Анна Девятка заявила, что очень важно в первые выходные после отпуска полностью восстановиться. По словам эксперта, желательно заниматься только тем, что нравится, и забыть о работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить