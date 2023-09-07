На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.
«На Ленинградском шоссе, д. 13, к. 1 (в районе станции метро «Войковская») произошло ДТП с участием четырёх автомобилей», — говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ведомство просит выбирать пути объезда.
Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.