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На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей

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На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием четырёх автомобилей. Движение в сторону центра затруднено.
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

«На Ленинградском шоссе, д. 13, к. 1 (в районе станции метро «Войковская») произошло ДТП с участием четырёх автомобилей», — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ведомство просит выбирать пути объезда.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.

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