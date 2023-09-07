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British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России

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Компания British American Tobacco (BAT) объявила, что продаёт свой бизнес в России и Белоруссии.
British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России
  • Legion-Media

«BAT формально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что покупателем выступает консорциум, возглавляемый членами российской команды BAT.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании, все торговые марки BAT останутся в собственности российского бизнеса.

Ранее Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Цена покупки российского бизнеса Heineken составляет €1 за 100% акций.

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