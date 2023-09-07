В Министерстве транспорта отреагировали на инициативы в сфере регулирования СИМ
- РИА Новости
«В целях развития индивидуальной мобильности целесообразен комбинированный подход — установление приоритетов использования различной инфраструктуры и ограничений скорости и массы СИМ в зависимости от используемой инфраструктуры», — сказано в отзыве Минтранса на запрос «Парламентской газеты».
Там согласились, что наиболее контролируемыми являются арендные электросамокаты, позволяющие оперативно устанавливать скорость и пути движения, места парковки и хранения. Иная ситуация с владельцами собственных самокатов, так как сложнее установить их личность в случае нарушений.
В ведомстве также назвали направления дальнейшего развития законодательства. Это адаптация велосипедной и пешеходной инфраструктуры для разведения потоков пешеходов, СИМ и автомобилей, пропаганда соблюдения ПДД, установление зон ограничения и запрета СИМ, вводимых на местном уровне, а также контроль соблюдения установленных требований и развитие технологий, позволяющих осуществлять такой контроль.
Ранее эксперты Роскачества рассказали о том, что нужно делать при ДТП с участием электросамокатов.