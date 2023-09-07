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В Министерстве транспорта отреагировали на инициативы в сфере регулирования СИМ

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В Министерстве транспорта России поддержали нормативно-правовое и техническое урегулирование вопросов использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Наряду с этим в ведомстве высказались за комбинированный подход.
В Министерстве транспорта отреагировали на инициативы в сфере регулирования СИМ
  • РИА Новости

«В целях развития индивидуальной мобильности целесообразен комбинированный подход — установление приоритетов использования различной инфраструктуры и ограничений скорости и массы СИМ в зависимости от используемой инфраструктуры», — сказано в отзыве Минтранса на запрос «Парламентской газеты».

Там согласились, что наиболее контролируемыми являются арендные электросамокаты, позволяющие оперативно устанавливать скорость и пути движения, места парковки и хранения. Иная ситуация с владельцами собственных самокатов, так как сложнее установить их личность в случае нарушений.

В ведомстве также назвали направления дальнейшего развития законодательства. Это адаптация велосипедной и пешеходной инфраструктуры для разведения потоков пешеходов, СИМ и автомобилей, пропаганда соблюдения ПДД, установление зон ограничения и запрета СИМ, вводимых на местном уровне, а также контроль соблюдения установленных требований и развитие технологий, позволяющих осуществлять такой контроль.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о том, что нужно делать при ДТП с участием электросамокатов.

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