В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что инцидент произошёл между городом Алдан и посёлком Нижний Куранах.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
По данным ведомства, в связи с произошедшим произведена задержка пассажирского поезда №327 «Нижний Бестях – Благовещенск».
Ранее шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии.
Также в Пакистане поезд сошёл с рельсов, 30 человек погибли.