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В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов

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В Алданском районе Якутии произошёл сход семи грузовых вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что инцидент произошёл между городом Алдан и посёлком Нижний Куранах.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, в связи с произошедшим произведена задержка пассажирского поезда №327 «Нижний Бестях – Благовещенск».

Ранее шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии.

Также в Пакистане поезд сошёл с рельсов, 30 человек погибли.

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