В Москве запустят электробусы на маршруте № 244

На автобусном маршруте № 244 в Москве с 8 сентября запустят электробусы, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Москва — № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы», — сказал Ликсутов.

По его словам, на маршруте №244, соединяющем ВДНХ с районом Ярославский, совершается около 60 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.