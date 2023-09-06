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В Москве запустят электробусы на маршруте № 244

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На автобусном маршруте № 244 в Москве с 8 сентября запустят электробусы, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В Москве запустят электробусы на маршруте № 244
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Москва — № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы», — сказал Ликсутов.

По его словам, на маршруте №244, соединяющем ВДНХ с районом Ярославский, совершается около 60 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.

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