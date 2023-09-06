В Москве запустят электробусы на маршруте № 244
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Москва — № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы», — сказал Ликсутов.
По его словам, на маршруте №244, соединяющем ВДНХ с районом Ярославский, совершается около 60 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.