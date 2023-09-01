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Собянин: электробусы перевезли более 350 млн пассажиров за пять лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.
Собянин: электробусы перевезли более 350 млн пассажиров за пять лет

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как напомнил мэр, с момента запуска первых электробусов в Москве прошло пять лет.

«В честь юбилея — немного фактов о них: за пять лет пассажиры совершили больше 350 млн поездок. Около 80 млн — с начала 2023 года. С 2022 года в Москву приходят улучшенные электробусы. У современных моделей запас хода увеличен с 40—50 км до 80 км, добавлены электрический отопитель салона, адаптивная система освещения», — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца года парк Мосгортранса расширят на 400 электробусов отечественного производства.

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