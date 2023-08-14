Собянин заявил, что до конца года в Москве появится 400 электробусов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года парк Мосгортранса расширят на 400 электробусов отечественного производства.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Сейчас в Москве работает около 100 электробусов.

Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод в цеху ПАО «КАМАЗ», занимающийся сборкой такого вида транспорта, увеличил время их прохода без подзарядки с 50 км до 80 км.

«На СВАРЗ устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы и Wi-Fi», — добавил мэр.

Также на заводе проводят испытания на герметичность.

Ранее Собянин заявил, что на северо-западе столицы запустят 23 новых электробусных маршрута до конца 2024 года.