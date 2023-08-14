Собянин заявил, что до конца года в Москве появится 400 электробусов
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
Сейчас в Москве работает около 100 электробусов.
Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод в цеху ПАО «КАМАЗ», занимающийся сборкой такого вида транспорта, увеличил время их прохода без подзарядки с 50 км до 80 км.
«На СВАРЗ устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы и Wi-Fi», — добавил мэр.
Также на заводе проводят испытания на герметичность.
Ранее Собянин заявил, что на северо-западе столицы запустят 23 новых электробусных маршрута до конца 2024 года.