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Собянин заявил, что до конца года в Москве появится 400 электробусов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года парк Мосгортранса расширят на 400 электробусов отечественного производства.
Собянин заявил, что до конца года в Москве появится 400 электробусов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Сейчас в Москве работает около 100 электробусов.

Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод в цеху ПАО «КАМАЗ», занимающийся сборкой такого вида транспорта, увеличил время их прохода без подзарядки с 50 км до 80 км.

«На СВАРЗ устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы и Wi-Fi», — добавил мэр.

Также на заводе проводят испытания на герметичность.

Ранее Собянин заявил, что на северо-западе столицы запустят 23 новых электробусных маршрута до конца 2024 года.

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