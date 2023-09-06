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Шадаев сообщил, что Украина пытается мешать спутникам телерадиовещания России

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Украина пытается глушить приём на российских спутниках телерадиовещания, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Шадаев сообщил, что Украина пытается мешать спутникам телерадиовещания России
  • РИА Новости

«Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить приём на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках», — сказал он журналистам.

По словам Шадаева, «министерство работает» над решением этой проблемы.

«Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства», — цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что украинская сторона глушит сигнал российских космических аппаратов и транспондеров, которые обеспечивают распространение сигнала.

«Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы», — сказал глава ведомства.

В апреле МИД России заявил, что Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.

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