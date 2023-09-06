Шадаев сообщил, что Украина пытается мешать спутникам телерадиовещания России

Украина пытается глушить приём на российских спутниках телерадиовещания, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить приём на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках», — сказал он журналистам.

По словам Шадаева, «министерство работает» над решением этой проблемы.

«Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства», — цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что украинская сторона глушит сигнал российских космических аппаратов и транспондеров, которые обеспечивают распространение сигнала.

«Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы», — сказал глава ведомства.

В апреле МИД России заявил, что Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.