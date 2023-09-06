Шадаев сообщил, что Украина пытается мешать спутникам телерадиовещания России
- РИА Новости
«Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить приём на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках», — сказал он журналистам.
По словам Шадаева, «министерство работает» над решением этой проблемы.
«Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства», — цитирует министра ТАСС.
Он пояснил, что украинская сторона глушит сигнал российских космических аппаратов и транспондеров, которые обеспечивают распространение сигнала.
«Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы», — сказал глава ведомства.
В апреле МИД России заявил, что Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.