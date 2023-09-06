Узнать больше

Подмосковье посетили 7,9 млн туристов за лето

Короткая ссылка
Московская область приняла за лето 7,9 млн туристов, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Подмосковье посетили 7,9 млн туристов за лето
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом — один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск», — отметил Воробьёв.

По его словам, с каждым годом число гостей растёт.

Подмосковные музеи посетили за июнь — август почти 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить