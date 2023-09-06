Подмосковье посетили 7,9 млн туристов за лето

Московская область приняла за лето 7,9 млн туристов, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом — один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск», — отметил Воробьёв.

По его словам, с каждым годом число гостей растёт.

Подмосковные музеи посетили за июнь — август почти 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.