Невролог Толмачёва рассказала о мешающих делать домашние задания факторах

Невролог Виктория Толмачёва рассказала, какие факторы мешают детям делать домашние задания. В частности, считает эксперт, это духота в помещении. Рекомендуется проветривать комнату каждые два часа.

В беседе с Life.ru Толмачёва выразила мнение, что ещё одним фактором может быть неподходящий стул и стол.

«Сначала стол должен быть высотой 60—62 см, а стул — 38. В четвёртом-пятом классе нужно заменить на стол высотой 68 см и стул 41 см», — посоветовала она.

По её словам, не менее важно избегать спешки в выполнении домашнего задания. Желательно заниматься уроками не дольше 40—45 минут, после чего переключаться на физическую активность.

Как отметила Толмачёва, мешать может и телефон, поскольку дети отвлекаются на сигналы гаджета и не могут сфокусироваться.

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