НБКИ: несколько месяцев подряд в России сокращается выдача микрозаймов

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), прокомментировал в беседе с RT внесение закона о запрете деятельности микрофинансовых организаций в Госдуму.

«Проблема в том, что, несмотря на обильную критику микрокредитных организаций, они выполняют чрезвычайно важную социальную функцию, предоставляя доступ к заёмным средствам тем гражданам, которые в силу разных причин не могут воспользоваться банковским кредитом. И МФО здесь не является последней инстанцией — если их не будет, граждане будут занимать деньги у «чёрных кредиторов», оставляя в залог квартиры и другие активы», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, следует учитывать, что ЦБ как надзорная организация «крепко держит руку на пульсе» и отслеживает работу МФО.

«В этой связи стоит отметить, что несколько месяцев подряд выдача микрозаймов сокращается. Так, например, в июле 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. рублей) уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка», — добавил специалист.

Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заёмщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой, подчеркнул собеседник RT.

«Возвращаясь к вопросу о большей доступности микрозаймов по сравнению с банковскими кредитами, необходимо отметить, что если российские граждане будут чаще контролировать свою кредитную историю, отслеживать значение персонального кредитного рейтинга (ПКР), не допускать просрочек в обслуживании текущих займов, то привлечь кредит во многих банках на гораздо лучших условиях станет намного проще. Со своей стороны можем посоветовать иметь запасной вариант в виде открытой кредитной карты. Но для этого, повторюсь, надо ответственно относиться к своим обязательствам и не допускать просрочек», — заключил Волков.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности микрофинансовых организаций.

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Гусев объяснили в беседе с RT важность этого законопроекта.