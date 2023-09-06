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В ГД объяснили важность закона о запрете деятельности микрофинансовых организаций

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Анастасия Румянцева
Депутаты Госдумы объяснили в беседе с RT важность внесённого в Госдуму законопроекта о запрете деятельности микрофинансовых организаций.
В ГД объяснили важность закона о запрете деятельности микрофинансовых организаций
  • РИА Новости

Как пояснил в беседе с RT Федот Тумусов, у микрофинансовых организаций «красивые название и реклама».

«В том смысле, что они быстро выдают кредиты, но на самом деле они ростовщики, которые, можно сказать, грабят за счёт процентов рядовых людей, которые слабо ориентируются. Человек попадает в кабалу, и его начинают трясти. Поэтому мы приняли решение, что надо их пытаться запретить», — добавил парламентарий.

В свою очередь, Дмитрий Гусев подчеркнул, что услугами микрофинансовых организаций пользуются самые незащищённые люди, которые «приходят за 500—1000 рублей, а выплачивают потом в 10—20 раз больше».

«Это несправедливо. Что же делать этим людям, если срочно нужно взять деньги взаймы? Эту социальную функцию должны выполнять крупные российские банки», — заключил собеседник RT. 

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности микрофинансовых организаций.

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