Шадаев: финальный вариант стратегии развития отрасли связи представят в ноябре
Финальный вариант стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года планируется представить в ноябре.
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
«Планируем в ноябре», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Минцифры России предложило ежегодно проводить индексацию тарифов на услуги связи операторов для повышения их инвестиционных возможностей.
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