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Шадаев: финальный вариант стратегии развития отрасли связи представят в ноябре

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Финальный вариант стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года планируется представить в ноябре.
Шадаев: финальный вариант стратегии развития отрасли связи представят в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Планируем в ноябре», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Минцифры России предложило ежегодно проводить индексацию тарифов на услуги связи операторов для повышения их инвестиционных возможностей.

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