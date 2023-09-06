Шадаев: финальный вариант стратегии развития отрасли связи представят в ноябре

Финальный вариант стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года планируется представить в ноябре.

РИА Новости

Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев. «Планируем в ноябре», — приводит его слова ТАСС. Ранее Минцифры России предложило ежегодно проводить индексацию тарифов на услуги связи операторов для повышения их инвестиционных возможностей.