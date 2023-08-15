Минцифры предложило ввести ежегодную индексацию тарифов на услуги связи

Минцифры России предложило ежегодно проводить индексацию тарифов на услуги связи операторов для повышения их инвестиционных возможностей.

Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило об определении направлений развития отрасли связи до 2035 года. Уточняется, что позднее документ планируется внести в российское правительство.