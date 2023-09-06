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СК России объявил полковника ВСУ Бурдинюка в международный розыск

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Следственный комитет России объявил полковника Вооружённых сил Украины Сергея Бурдинюка в международный розыск.
СК России объявил полковника ВСУ Бурдинюка в международный розыск
  • РИА Новости

Отмечается, что командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Бурдинюку заочно предъявлено обвинение.

Также суд его заочно арестовал по ходатайству военных следственных органов. 

По данным российского следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск из Харьковской области Украины беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам в России.

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