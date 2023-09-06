СК России объявил полковника ВСУ Бурдинюка в международный розыск
- РИА Новости
Отмечается, что командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Бурдинюку заочно предъявлено обвинение.
Также суд его заочно арестовал по ходатайству военных следственных органов.
По данным российского следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск из Харьковской области Украины беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам в России.