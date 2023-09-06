СК обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в ударах «Стрижами» по российским аэродромам

Главное военное следственное управление СК России заочно обвинило командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурдинюка в диверсии и убийстве.

Как установило следствие, Бурдинюк спланировал и организовал запуск из Харьковской области Украины беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам в России.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. «а» и «б» ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом)», — заявила пресс-служба СК.

5 декабря 2022 года Министерство обороны России заявило, что киевский режим попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево Рязанской области и Энгельс Саратовской области.

Погибли трое российских военных технического состава.