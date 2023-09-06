Узнать больше

СК обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в ударах «Стрижами» по российским аэродромам

Короткая ссылка
Главное военное следственное управление СК России заочно обвинило командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурдинюка в диверсии и убийстве.
СК обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в ударах «Стрижами» по российским аэродромам
  • РИА Новости

Как установило следствие, Бурдинюк спланировал и организовал запуск из Харьковской области Украины беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам в России.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. «а» и «б» ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом)», — заявила пресс-служба СК.

5 декабря 2022 года Министерство обороны России заявило, что киевский режим попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево Рязанской области и Энгельс Саратовской области.

Погибли трое российских военных технического состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить