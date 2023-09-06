Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил о начале реорганизации участка на Дербенёвской улице в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

На территории площадью 9,37 га построят 260 тыс. кв. м недвижимости.

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, на участке появится около 164 тыс. кв. м жилья с детским садом и школой, а также инновационный комплекс информационных технологий на 1,7 тыс. мест.

Ранее Ефимов заявил, что участок в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе КРТ.