Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
На территории площадью 9,37 га построят 260 тыс. кв. м недвижимости.
По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, на участке появится около 164 тыс. кв. м жилья с детским садом и школой, а также инновационный комплекс информационных технологий на 1,7 тыс. мест.
Ранее Ефимов заявил, что участок в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе КРТ.