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Ефимов: участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по КРТ

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Ефимов: участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по КРТ

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ефимов отметил, что площадь участка составляет более 21 га. Планируется, что объём инвестиций составит 100 млрд рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на участке появятся 690 тыс. кв. м общественно-деловой, жилой и социальной недвижимости, в частности детский сад на 400 мест и школа на 900 учеников.

Ранее Ефимов заявил, что в Тимирязевском районе девелопер построит административно-деловой комплекс в рамках программы КРТ.

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