Путин анонсировал обсуждение мастер-планов ряда городов ДФО на ВЭФ-2023

На Восточном экономическом форуме обсудят мастер-планы городов Дальневосточного федерального округа, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов — Анадыря, Магадана и Якутска.

«В ближайшее время на площадке Восточного экономического форума обсудим мастер-планы ещё ряда городов Дальнего Востока», — сказал глава государства.

Он напомнил, что решение о запуске комплексной программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято в 2021 году. Первый мастер-план утвердили в сентябре 2022 года для Петропавловска-Камчатского. В марте 2023 года были рассмотрены мастер-планы Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды.

«Надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа, и уже есть определённые результаты», — отметил Путин.

В рамках ВЭФ пройдёт сессия «Новые города для жизни», участники которой обсудят привлечение инвесторов, формирование устойчивого роста городской сервисной экономики, применение специальных мер поддержки.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 10—13 сентября.