Участникам программы «Миллион призов» рассказали, как можно использовать баллы
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Кроме кафе и ресторанов, победители акции смогут рассчитывать на поощрения магазинов, аптек, столичных музеев, театров и других партнёров. Также с помощью баллов можно сделать пожертвование в благотворительную организацию.
Те, кто не станет победителем акции, гарантированно получат 1 тыс. призовых баллов.
Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах. Так, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября 2023 года, смогут принять участие в акции.