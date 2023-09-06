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Участникам программы «Миллион призов» рассказали, как можно использовать баллы

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Победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут частично или полностью оплатить счёт в столичных кафе или ресторанах, используя скидочные промокоды программы «Миллион призов».
Участникам программы «Миллион призов» рассказали, как можно использовать баллы
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Кроме кафе и ресторанов, победители акции смогут рассчитывать на поощрения магазинов, аптек, столичных музеев, театров и других партнёров. Также с помощью баллов можно сделать пожертвование в благотворительную организацию.

Те, кто не станет победителем акции, гарантированно получат 1 тыс. призовых баллов.

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах. Так, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября 2023 года, смогут принять участие в акции.

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