В Подмосковье вновь запустили программу «Школа утилизации: электроника»

В Московской области вновь запустили экологическую программу «Школа утилизации: электроника», которая реализуется в регионе с 2016 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

В рамках программы все желающие могут бесплатно сдать картриджи, оптическое, электронное, компьютерное и электрическое оборудование, вышедшее из строя.

Изначально в акции принимали участие 214 подмосковных школ. К настоящему времени к проекту присоединились ещё 15 регионов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево».