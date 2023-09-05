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В Подмосковье вновь запустили программу «Школа утилизации: электроника»

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В Московской области вновь запустили экологическую программу «Школа утилизации: электроника», которая реализуется в регионе с 2016 года.
В Подмосковье вновь запустили программу «Школа утилизации: электроника»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

В рамках программы все желающие могут бесплатно сдать картриджи, оптическое, электронное, компьютерное и электрическое оборудование, вышедшее из строя.

Изначально в акции принимали участие 214 подмосковных школ. К настоящему времени к проекту присоединились ещё 15 регионов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево».

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