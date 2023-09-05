В Подмосковье вновь запустили программу «Школа утилизации: электроника»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.
В рамках программы все желающие могут бесплатно сдать картриджи, оптическое, электронное, компьютерное и электрическое оборудование, вышедшее из строя.
Изначально в акции принимали участие 214 подмосковных школ. К настоящему времени к проекту присоединились ещё 15 регионов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево».