В Подмосковье обеспечили страховкой всех сотрудников скорой помощи
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи, — это медики и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис», — сказал Воробьёв.
В регионе также завершают разработку «тревожной кнопки» на планшетах, с которыми работают бригады скорой. Таким образом, фельдшеры смогут оперативно в случае необходимости вызвать полицию.
«Понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это и скорость на трассе, и путь по бездорожью, по сложным участкам, если надо», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года.