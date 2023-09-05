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В Подмосковье обеспечили страховкой всех сотрудников скорой помощи

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В Московской области застраховали всех работников службы скорой помощи, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье обеспечили страховкой всех сотрудников скорой помощи
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи, — это медики и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис», — сказал Воробьёв.

В регионе также завершают разработку «тревожной кнопки» на планшетах, с которыми работают бригады скорой. Таким образом, фельдшеры смогут оперативно в случае необходимости вызвать полицию.

«Понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это и скорость на трассе, и путь по бездорожью, по сложным участкам, если надо», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года.

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