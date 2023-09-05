СК расследует обстрел ВСУ села Козинка, где погиб мужчина

Следственный комитет расследует обстрел украинскими военными села Козинка в Белгородской области, где погиб мужчина. Также следователи установят обстоятельства обстрелов Донецка.

«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела Кировского района Донецка ранения получили двое мужчин 1967 и 2001 годов рождения и две женщины. Местная жительница 1937 года рождения скончалась в медицинском учреждении», — сообщило ведомство.

Вследствие обстрела Петровского района Донецка ранена женщина 1959 года рождения, а в Киевском районе пострадал молодой человек 2006 года рождения.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.

Ранее в селе Козинка в Белгородской области из-за повторного обстрела со стороны украинских военных погиб мирный житель, он скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.

Ещё один человек ранен: женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер.