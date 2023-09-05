Мужчина погиб в селе Козинка в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. Ещё один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер», — сказал он.
Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Гладков заявил о повреждении линии электропередачи в селе Вязовом Краснояружского района в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.