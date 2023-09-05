Мужчина погиб в селе Козинка в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

В селе Козинка в Белгородской области из-за повторного обстрела со стороны украинских военных погиб мирный житель, он скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. Ещё один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер», — сказал он.

Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Гладков заявил о повреждении линии электропередачи в селе Вязовом Краснояружского района в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.