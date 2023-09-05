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В Ставропольском крае расширят сеть государственных аптек

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В Ставропольском крае планируют расширить сеть государственных аптек. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае расширят сеть государственных аптек
  • Gettyimages.ru
  • © Smederevac

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Мы взяли курс на расширение географии государственных аптек, в том числе за счёт открытия аптечных точек в фельдшерско-акушерских пунктах. Таким образом мы обеспечиваем доступность лекарств в удалённых сёлах, а в городах — повышаем конкуренцию для негосударственных аптек», — сказал Владимиров на совещании по вопросам развития краевого фармакологического предприятия.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжают устанавливать современное оборудование в медицинских учреждениях, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В частности, в Тарко-Салинскую больницу доставили эндоскопическое оборудование.

За год ямальские больницы получили 3000 единиц медтехники.

Ранее сообщалось, что в Московской области жители могут оформить онлайн ещё три медицинские справки.

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