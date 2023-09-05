В Москве состоялась презентация правозащитной организации «Белый Интернет»
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Отмечается, что гендиректором организации является глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере», — приводит РАПСИ её слова.
Сидоренко подчеркнула, что организация будет работать над повышением уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, а также над расширением правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.
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