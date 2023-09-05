Узнать больше

В Москве состоялась презентация правозащитной организации «Белый Интернет»

Короткая ссылка
Презентация правозащитной АНО «Белый Интернет» состоялась в Москве. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).
В Москве состоялась презентация правозащитной организации «Белый Интернет»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Отмечается, что гендиректором организации является глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.​ 

«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере», — приводит РАПСИ её слова.

Сидоренко подчеркнула, что организация будет работать над повышением уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, а также над расширением правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.

Ранее психолог Екатерина Мороз рассказала, как защитить ребёнка от мошенников в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить