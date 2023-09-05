Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
По его словам, в Магадане и Якутске сохраняется большой объём аварийного жилого фонда.
«В этих городах... прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов России.