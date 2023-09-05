Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске.

По его словам, в Магадане и Якутске сохраняется большой объём аварийного жилого фонда.

«В этих городах... прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов России.