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Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске

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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске.
Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

По его словам, в Магадане и Якутске сохраняется большой объём аварийного жилого фонда.

«В этих городах... прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов России.

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