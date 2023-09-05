В Белгородской области из стрелкового оружия сбили БПЛА
В Валуйском городском округе Белгородской области из стрелкового оружия сбили беспилотник, который затем взорвался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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«В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией. По предварительной информации, обошлось без последствий», — написал он в Telegram.
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