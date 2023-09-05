Путин: 80-летие Победы нужно отметить ярко и торжественно
Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно», — заявил он в ходе заседания организационного комитета «Победа».
По его словам, главная задача состоит в том, чтобы наполнить все мероприятия глубоким содержанием.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.