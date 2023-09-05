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Путин: 80-летие Победы нужно отметить ярко и торжественно

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80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно», — заявил он в ходе заседания организационного комитета «Победа».

По его словам, главная задача состоит в том, чтобы наполнить все мероприятия глубоким содержанием.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.

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